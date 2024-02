Samstagsbilanz: Lasche Kontrollen, falsche Sperren

Auch auf der A10 selbst gab es längst nicht so massive Wartezeiten rund um die Tunnel-Baustelle zwischen Golling und Werfen. Immer wieder kam es zu Blockabfertigungen in beide Fahrtrichtungen. Abfahrtssperren gab es zwar, die Kontrollen verliefen extrem lasch. Bei einem „Krone“-Lokalaugenschein am Samstag konnten sämtliche Urlauber-Pkw ungehindert an den Kontrollposten der Asfinag vorbeifahren. „Wir kontrollieren erst, wenn der Verkehr auf der Autobahn nicht mehr flüssig läuft“, meinte ein Mitarbeiter der Asfinag.