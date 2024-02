Minnesota siegt mit Rossi bei den Edmonton Oilers

Die Minnesota Wild haben mit dem heimischen Eishockey-Star Marco Rossi einen überraschenden Auswärtssieg in der NHL bei den Edmonton Oilers gefeiert. Das Team um den 22-jährigen Vorarlberger setzte sich am Freitag bei einem Offensivspektakel in Kanada mit 4:2 durch und feierte den sechsten Sieg in den vergangenen acht Partien. Rossi blieb in 14:30 Minuten auf dem Eis ohne Scorerpunkt. Matt Boldy traf für Minnesota doppelt, Wild-Goalie Filip Gustavsson parierte 41 Schüsse.