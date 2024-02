Klien fürchtet Domino-Effekt wenn Horner geht

Nachfolger?

Unter Zugzwang wäre das österreichische Team mit Sitz in Großbritannien aber jedenfalls, müsste man dann doch binnen kurzer Zeit eine andere Person mit der Teamleitung betrauen und präsentieren. Kurzfristig würden sich dafür einige Optionen anbieten. „Otmar (Szafnauer/Anm.) kannst du sofort haben, ein Günther (Steiner) würde es sofort machen“, nannte Klien zwei der Namen, die an der Gerüchtebörse bereits gehandelt werden. „Aber ich glaube, dass Red Bull dann eher ein Team von dem Typ ist, das einen aus den eigenen Reihen hochzieht.“ Der Österreicher führte in dieser Hinsicht Jonathan Wheatley an. Der erfahrene Brite ist in seiner gegenwärtigen Aufgabe als Sportdirektor aber offenbar so wichtig, dass man ihn von dort nur ungern abziehen wollen würde, heißt es aus dem Red-Bull-Umfeld.