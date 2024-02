Präzise Daten sind auch in Kärnten das neue Gold

Gerade in Anbetracht der aktuellen Herausforderungen für Kärnten soll das Projekt einen Mehrwert für öffentliche Institutionen darstellen. „Als Städte übernehmen wir eine gewisse Verantwortung für die Region und wissen, dass interkommunale Kooperationen mittlerweile wichtige Erfolgsfaktoren sind“, sagt Martin Kulmer. Aus technischer Sicht sind alle Vorkehrungen getroffen worden, um in den nächsten Jahren möglichst viele Anwendungsfälle zur Verfügung zu stellen. „Der nächste Schritt wird es sein, die Nutzer in Städten und Gemeinden mit dem Umgang vertraut zu machen“, sagen die IT-Experten Manfred Wundara und Günter Koren.