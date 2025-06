Betrunkener Grazer attackierte Paar mit Kleinkind

Just am Tag des Grazer Amoklaufs, auch noch in der Nähe der betroffenen Schule, kam es am Abend zu einem Angriff auf ein Paar samt kleinem Mädchen. Ein betrunkener 29-Jähriger schlug sowohl auf den Mann als auch dessen Lebensgefährtin ein. Bei der Festnahme leistete der Angreifer heftigen Widerstand.