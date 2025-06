Die größte Falle sind 13 Kirchenbänke im Sand

Die US Open sind immer der größte Test des Golfspiels und der größte mentale Test. Die Bedingungen sind wahnsinnig schwer. Es ist wie ein wilder Tanz um ein Feuer. Ein Schritt zu nah an den Flammen – und du verbrennst dich.“ Österreichs Golfstar Sepp Straka weiß genau, was ihn ab heute im Oakmont Country Club in Pennsylvannia erwartet. US-Profi Bryson DeChambeau bezeichnet den Kurs als „härtesten Golfplatz der Welt“.