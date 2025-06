Klum jubelt über Highschool-Abschluss von Johan

Johan geht auf Uni nach New York

Nach seinem Highschool-Abschluss wird Johan die New School for Social Research in New York City besuchen, wie die Universität selbst vor wenigen Wochen auf Instagram bekannt gemacht hatte. Die Universität, die 1919 gegründet wurde, umfasst heute acht Fakultäten und befindet sich im Stadtteil Greenwich Village. Sie gilt als eine der angesehensten Forschungseinrichtungen im Bereich der Sozialwissenschaften.