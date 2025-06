„Die Konkurrenz ist näher dran als uns lieb ist“

„Es ist klar, dass unsere Konkurrenten trotz eines starken Saisonstarts weiterhin sehr nah an uns dran sind“, betont Stella vor dem Rennwochenende in Montreal, Kanada. Zwar liegt McLaren in der Konstrukteurs-Wertung mit mehr als doppelt so vielen Punkten vor Ferrari auf Platz zwei, und mit Oscar Piastri an der Spitze sowie Lando Norris nur zehn Zähler dahinter führt auch das Fahrerduo das Feld an – dennoch bleibt man wachsam.