Entlang Osttirols Naturkraft

Als Einladung, den pulsierenden Gletscherfluss intensiv zu erleben, wurde 2020 der Iseltrail eröffnet. Eine der Hauptattraktionen des Weitwanderweges sind die Umbalfälle in der Nationalparkgemeinde Prägraten am Großvenediger. In mehreren Kaskaden stürzt das Wasser tosend durch eine enge Schlucht. Wunderbar von diversen Aussichtsplattformen zu beobachten. Für hungrige Wanderer: Als Rast empfiehlt sich eine Einkehr in die Islitzer Alm, damit man sich dort an einem Teller voll mit köstlichen Osttiroler Schlipfkrapfen erfreuen kann.