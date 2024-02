„Heuchlerisch!“ Reporter-Frage verärgert Tuchel

„Klarheit bedeutet Freiheit“ - das hatte Thomas Tuchel am Freitag mehrmals betont. „Es gibt eine Freiheit in den Entscheidungen, wie man agiert. Man muss das nicht mehr abwägen, was das für eine Langzeitwirkung hat. Man kann das wie ein Pokalspiel coachen.“ Zum Abschluss der Pressekonferenz wurde Tuchel gefragt, ob er nun freier arbeiten kann und ob er weniger Rücksicht nehmen muss. Und es wurde nachgehakt, warum im Hinblick auf die Aufstellung nicht nur die aktuelle Leistung zähle. Eine Frage, die für Ärger beim Star-Trainer sorgte.