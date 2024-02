Riesentorlauf in Palisades Tahoe ab 19 Uhr LIVE

„Es ist schon ein brutales Programm“

Die Vernachlässigung des Riesentorlauf-Trainings hatte bei Feller zuletzt in Schladming und Bansko in den Rängen zwei und drei resultiert. „Wäre cool, wenn ich so weitermachen könnte. Das waren schon ein paar gute Sachen, die ich gezeigt habe.“ In Palisades Tahoe gibt es einen extrem interessanten Riesentorlaufhang. Feller: „Eine ganz andere Charakteristik. Von den Übergängen her ist es sehr, sehr interessant.“ Ob er über die beiden Wochenenden aber alle drei Riesentorläufe bestreiten werde, stehe „noch ein bisschen in den Sternen. Es ist schon ein brutales Programm“.