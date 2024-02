P1! Verstappen macht weiter, wo er aufgehört hat

Mit den Testfahrten in Bahrain hat sich die Formel 1 aus der Winterpause zurückgemeldet. Auf dem Bahrain International Circuit in Sakhir sind am Mittwoch die neuen Formel-1-Boliden einem ersten Praxistest unterzogen worden. In der Vormittagssession erzielte Weltmeister Max Verstappen in 1:32,548 Minuten die wenig aussagekräftige Bestzeit.