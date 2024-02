Mit 29 Jahren: Ex-Barca-Kicker droht Karriereende

Es ist eine lange Leidenszeit. Seit einer Kreuzbandverletzung Ende Februar 2020 nimmt die Karriere des Stürmers nicht mehr so richtig Fahrt auf. Vor rund einem Jahr musste er sich erneut am Knie operieren lassen, seitdem hat Deulofeu kein Spiel für Udinese Calcio in der Serie A absolviert.