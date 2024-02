„Mia bestimmt Tempo“: Tippler lässt Comeback offen

„Ich werde selber entscheiden, ob ich das Risiko nochmals auf mich nehmen will, mit 130 km/h über die Piste zu donnern“, erklärt die Steirerin gegenüber „Blick“. Allerdings reizt sie eine Rückkehr in den Ski-Zirkus durchaus. Die zentrale Frage sei jene, ob die 32-Jährige nochmal den Mut habe, sich dem Risiko auszusetzen. Ein Anreiz dazu könnte aber die Heim-WM in Saalbach-Hinterglemm bieten.