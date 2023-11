Tippler emotional: „Leben nicht mehr riskieren“

Große Emotionen bei „Sport und Talk im Hangar 7“ auf ServusTV: Ski-Ass Tamara Tippler kämpfte am Montag mit den Tränen, als sie über ihre zwei Monate alte Tochter sprach. „Ich wollte mein Leben nicht mehr riskieren“, erinnerte sich die Speed-Spezialistin an ein abgebrochenes Training in Kvitfjell.