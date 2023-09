Tippler: „Das schafft kein Podestplatz der Welt“

Süß sind sie, Mama und Tochter. Die Eine lächelt übers ganze Gesicht strahlend in die Handykamera, die anderer schläft auf Mamas Oberkörper sichtlich friedlich und selig. Und ja, Tamara Tippler verschriftlicht auch, was das Bild suggeriert: „Was so ein kleiner Mensch in einem auslöst, schafft kein Skirennen oder Podestplatz der Welt.“ Schön!