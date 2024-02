Nehammer: „Bleibe dabei: Das ist der falsche Weg“

Nachdem EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch in Sachen Verbrenner-Aus zurückgerudert ist, hat sich nun Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) zu Wort gemeldet. Und er bleibt bei seiner Linie, obwohl sie ihm in der Vergangenheit viel Kritik einbrachte ...