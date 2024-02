Trotz Rossi-Doppelpack: Wild verliert in Winnipeg

Eishockey-Stürmer Marco Rossi hat in der NHL mit seinem zweiten Doppelpack der Saison geglänzt. Der Vorarlberger musste sich mit den Minnesota Wild bei den Winnipeg Jets am Dienstag aber 3:6 geschlagen geben. Rossi traf im zweiten Drittel in Überzahl zum 1:3 und in der Schlussphase zum 3:5. Der 22-Jährige hält nach 56 Saisonspielen bei 17 Treffern und 16 Assists