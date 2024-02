104 Geschleppte bringen im Schnitt 19 Monate Haft

Immer dieselben Beweggründe

Diese Prozesse sind stets dieselben, gerade so, als hätten die Beschuldigten ein Proseminar in „Ausredologie“ besucht und nicht positiv abgeschlossen. Es geht um kranke Mütter; um Urlaub in Ungarn, wo man zufällig angesprochen wurde; um Autos, die man fährt, aber nicht weiß, wem sie gehören; um drei Menschen, die man zu transportieren hat, und dann sind es plötzlich 24, die sich in das Fahrzeug quetschen müssen. „Erst als ich losgefahren bin, wurde mir bewusst, dass ich etwas Unrechtmäßiges mache“, sagte gestern ein lettischer Staatsbürger, der in zwei (!) Grenzübertritten 37 Migranten ins Land chauffiert hatte.