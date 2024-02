Olympia: Protest gegen Abholzung von Lärchen

Der Protest fand anlässlich der offiziellen Übergabe der Baustelle an die Firma Pizzarotti statt, die von der Regierung in Rom mit den 81 Millionen Euro teuren Arbeiten beauftragt ist. Diese müssen innerhalb eines Jahres abgeschlossen sein. Die Umweltaktivisten kritisierten, dass das Projekt den Bürgern von Cortina nie öffentlich vorgestellt wurde. Aus Sorge vor Anschlägen auf die Baustelle wurden die Sicherheitsvorkehrungen in Cortina verschärft.