Sarah Fischer verpasst EM-Medaille nur knapp

Die mit einer Hüftblessur angetretene Niederösterreicherin landete am Dienstag im Stoßen an der vierten Stelle mit 130 nur ein Kilogramm hinter Bronze. Im Reißen wurde die 23-Jährige mit 101 kg Sechste. Im Zweikampf der Kategorie über 87 kg ergaben ihre geschafften 231 kg den fünften Rang, Gold ging an die Britin Emily Campbell (263).