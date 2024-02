Martirosjan EM-4. im Reißen - im Zweikampf 9.!

„Bin hauchdünn an einer Medaille gescheitert!“

„Ich bin hauchdünn an einer Medaille gescheitert, denke aber trotzdem, dass ich trotz der Strapazen mit dem Coaching an bisher drei Tagen eine sehr gute Leistung abgerufen habe“, sagte Martirosjan. Am Dienstag ist zum Abschluss der EM mit Sarah Fischer (Klasse über 87 kg) die aussichtsreichste ÖGV-Teilnehmerin am Start.