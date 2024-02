„Hoffentlich gehe ich in die richtige Kabine“

„Für mich ist es tatsächlich das erste Mal, dass ich überhaupt wieder in Salzburg bin.“ Seit seinem Wechsel im Sommer von den Salzburger Eisbullen zu den Vienna Capitals war Eishockey-Crack Dominique Heinrich nicht mehr in jener Stadt, in der er von 2008 bis 2023 so erfolgreich gespielt hat. Als die Caps im Oktober in der Mozartstadt gastierten, fehlte der 33-Jährige mir einer Rippenverletzung.