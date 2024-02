Daher tun Verletzungen Sturm nicht weh!

Nach einer guten Stunde humpelte Gazibegovic mit schmerzverzerrtem Gesicht hinaus. Der bosnische Teamspieler liegt mit einer Knöchelverletzung flach, wird kommenden Donnerstag beim Rückspiel (21 Uhr) in der Conference League in Bratislava gegen Slovan fix fehlen. Für Sturm aber kein Problem! Jetzt schlägt eben die Stunde von Max Johnston. Der schottische U21-Teamspieler, seit Sommer an der Mur, wurde beim Fohlen-Team in der 2. Liga aufgepäppelt und kam bei der Ilzer-Truppe bislang großteils zu Kurzeinsätzen. „Max hat eine wirklich gute Vorbereitung absolviert und ist vor allem offensiv ein Spieler, der sehr viele Bälle in den Strafraum bringt. Defensiv müssen wir noch arbeiten, aber da wird er auch immer besser“, so der Trainer über den 20-jährigen Jungspund.