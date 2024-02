„LOL“-Star Hazel Brugger ist wieder Mama geworden

Sie habe sofort eine gute Verbindung zu ihrem Kind gehabt, erzählte die 30-Jährige. Beim ersten Kind habe es erst einige Wochen gedauert, bis sie das Gefühl gehabt habe, Mutter zu sein.

Zwei Kinder „normaler“

„Ich finde es viel normaler, mit zwei Kindern als mit einem. Weil man einfach weiß: Ich bin in der Unterzahl, ich muss mich geschlagen geben“, sagte die Schweizerin, die man etwa aus der ZDF-Satiresendung „heute show“ und der Prime-Comedy-Serie „LOL: Last One Laughing“ kennt.