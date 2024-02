Video soll UNRWA-Helfer bei Hamas-Massaker zeigen

Israel erhebt nach dem Massaker der Hamas am 7. Oktober Vorwürfe, dass das UNO-Flüchtlingshilfswerk UNRWA Verbindungen zu der Terrororganisation Hamas habe. Ein neu aufgetauchtes Video soll belegen, dass sich ein UNRWA-Sozialarbeiter aktiv am Großangriff auf Israel beteiligt habe. Der Mann hatte einen toten oder bewusstlosen Israeli in den Laderaum eines SUV gehievt. Es ist das erste Mal, dass ein Verdächtiger UNRWA-Mitarbeiter mit namentlich öffentlich beschuldigt wird.