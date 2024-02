„Verstehe, dass es für Sie Thema des Tages ist“

Auf die Frage, ob er den französischen Stürmer gerne in seinem Team hätte und ob in der Umkleidekabine von Real über ihn geredet werde, wich der 64-jährige Italiener in seiner gewohnt lockeren Art aus. „Wir haben über das Spiel gesprochen. Wir wissen, dass es ein wichtiges Spiel für diese Saison ist“, sagte er. „Die Leute können reden, das verstehe ich. Ich möchte diese Saison gut abschließen und Titel gewinnen.“ Es bleibe noch viel Zeit, über die nächste Saison nachzudenken.