Capitals: „Rekord-Ansturm ist für uns ein Auftrag“

Dankbarkeit und Demut

„Für uns ist dieser Rekord-Ansturm ein klarer Auftrag“, so Manager Franz Kalla. „Den nehmen wir in Dankbarkeit und Demut gerne an, um an einer wieder erfolgreicheren Zukunft zu arbeiten.“ Mit den Fans. Bei denen sich nach dem Spiel auch Kapitän Mario Fischer beim Autogramme schreiben bedankte: „Die Unterstützung der Fans das ganze Jahr über, bei so einer verkorksten Saison, ist wirklich einzigartig. Da kann man einfach nur Danke sagen.“