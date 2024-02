Das Wochenende wird bewölkt, aber es bleibt warm

Was für ein herrlich sonniger Freitag war das in weiten Teilen der Steiermark. Leider geht es am Wochenende nicht so strahlend weiter: Denn im Großteil des Landes dominieren am Samstag die Wolken. Vor allem in der Obersteiermark sind auch beträchtliche Regenschauer möglich, über 1600 Metern kann es sogar schneien.