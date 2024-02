Frauen-Bundesliga bekommt einen neuen Modus

In der Frauen-Fußball-Bundesliga wird ab der Saison 2024/25 mit einem neuen Modus inklusive Play-offs am Saisonende gespielt. Das teilte der ÖFB am Freitag im Rahmen eines Medientermins in Wien mit. Die 10er-Liga startet mit einem 18 Runden umfassenden Grunddurchgang, danach spielen die besten vier Teams im „Meister-Play-off“ mit Hin- und Rückspiel um den Titel. Für die sechs restlichen Mannschaften geht es in der Qualifikationsgruppe mit nur einem Hinspiel gegen den Abstieg.