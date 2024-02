Sportler aus Dubai geht für Kärnten auf Rekordjagd

Marios Papa Christian Gradnitzer ist ein echter Ferndorfer, zog mit 20 Jahren in die weite Welt - wo er in New York mit seiner aus Palästina stammenden Matilda Mario zur Welt brachte, dann im Jahr 2000 in Dubai wohnhaft wurde, um gar als zweiter Küchenchef im glamourösen Luxushotel Burj al Arab zu arbeiten! Heute leitet Christian Gradnitzer über 20 Restaurants.