AGES warnt vor weiterem Anstieg der Masernfälle

Die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) hat am Freitag vor einem Anstieg an Masernfällen in Österreich gewarnt. Während es im Vorjahr noch 186 Fälle gab (siehe Video oben), sind es seit Jahresbeginn bereits 110. Diese Entwicklung dürfte sich auch in weiteren europäischen Ländern fortsetzen.