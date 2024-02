Was die Häftlinge im Häfn am meisten ärgert

Ein verurteilter doppelter Totschläger (49) aus Leonding in Oberösterreich leidet unter der Verlegung in eine Raucherzelle. Bundesweit sitzen 9236 Gefangene in Justizanstalten. Was die „Häfnbrüder“ am meisten aufregt und wie oft es im vergangenen Jahr Beschwerden gab, lesen Sie hier mit Krone + ...