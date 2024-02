Flugzeugabsturz im Lungau wohl wegen Pilotenfehler

Die Maschine stürzte bei sehr stürmischem Wetter und bei teils dichtem Nebel am Passeggen - einem Bergrücken in der Gemeinde St. Andrä im Lungau - in unwegsamem Gelände in ein Waldstück. Die Cirrus SR 20 war auf dem Rückweg von Zagreb zum Flugplatz Schärding am Inn. Neben dem 39-jährigen Piloten aus dem Bezirk Grieskirchen kamen auch ein 50-Jähriger aus dem Bezirk Schärding, ein 48-jähriger Salzburger und 52-jähriger Bayer ums Leben.