FPÖ bleibt bei Ausgaben der Jugendhilfe lästig

Was darf Jugendhilfe kosten und was bringt sie? Diese Frage beschäftigt die Landespolitik bereits seit einiger Zeit. Die FPÖ will es ganz genau wissen und hat 14 Fragen an den zuständigen Landesrat Michael Lindner von der SPÖ gestellt. Dabei geht es auch um die Wirksamkeit der Maßnahmen.