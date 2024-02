Die Jagd beginnt - aber der GAK ist bereit

Vorgezogener Frühjahrsauftakt für Winterkönig GAK am Samstag (14.30) in Amstetten - mit drei Punkten beim Schlusslicht der Zweiten Liga will die Mannschaft von Gernot Messner verhindern, dass ihr Polster im Aufstiegskampf an Umfang verliert. GAK-Jäger Ried empfängt schon am Freitag im Nachtrag den FAC.