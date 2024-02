Auf Trip nach Jamaica folgt „Mission Impossible“

Nur einer aus den Top Ten durfte öfter ran

Minuten und gespielte Partien sind die härteste Währung in der Milliardenshow, die ihre Hauptdarsteller mit alleine 82 Spielen im Grunddurchgang ans körperliche und mentale Limit treibt. Eine durchschnittliche Karriere zwischen Flieger, Hotelzimmer und Trainingshalle dauert 4,5 Jahre - Pöltl steht in seinem achten Jahr und hält bei 532 Partien. Mehr Einsätze hat von den Top-Ten-Spielern aus dem Draft 2016, in dem der 2,13-m-Mann an neunter Stelle von Toronto gewählt worden war, nur Buddy Hield (583) vorzuweisen.