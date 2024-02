Jakob Pöltl: „Ist nicht leicht, keine Frage“

Extraschichten zum „Kennenlernen“

Mit ihm, All-Star Scottie Barnes und Gary Trent sind nur noch drei der Leistungsträger dabei, die schon vor der Saison an Bord waren. Um „sich ständig auf neue Mitspieler einzustellen, eine Teamchemie und persönliche Beziehungen auch auf dem Court aufzubauen“, brauche es Extraschichten, betonte Pöltl. Das vorrangige Ziel müsse nun sein, „dass wir als Kader zusammenfinden, damit wir eine hochqualitative Mannschaft und eine Kultur aufbauen können, mit der man in Zukunft in Spiele gewinnen kann“. Das werde „den Großteil der Saison prägen, nehme ich an“.