Alkolenker auf der A12: Vier Verletzte bei Unfall

Gegen 19.30 Uhr fuhr der 39-Jährige am Mittwochabend auf der A12 in Richtung Westen. Im Gemeindegebiet von Telfs fuhr der Mann dann aus bisher noch ungeklärter Ursache auf einen vor ihm fahrenden Pkw auf, in dem zwei Frauen aus Tschechien mit zwei Kindern saßen.