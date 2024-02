„Das war kein Missbrauch zu Wahlkampfzwecken“

Lautstark meldete sich Georg Palm nun am Mittwoch zurück. Dieses Mal mit schweren Vorwürfen gegen Vorarlbergs SPÖ-Chef Mario Leiter. Laut Palm soll der Bludenzer im Jahr 2020 Lehrlinge der ÖBB-Werkstätte in Bludenz für Wahlkampfzwecke missbraucht haben. „Diese Wahlkampfaktionen fanden angeblich auch während der Arbeitszeit der Lehrlinge statt, was zum Schluss führt, dass anscheinend die Allgemeinheit und die ÖBB den Wahlkampf von Leiter und der SPÖ Bludenz mitfinanziert haben“, schreibt Palm in einer Aussendung. Konkret hätten die Lehrlinge Leiters Wahlkampfslogan auf Jausesackerl gestempelt und anschließend diese Säckchen verteilt.