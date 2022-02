Flughafen Salzburg am Samstag mit Winter-Rekord

Hotels gebucht, Hoteliers zufrieden

In den Skigebieten fügt man sich dem, was kommt. Die Hotels sind bei 60 bis 70 Prozent Auslastung. „Viele Gäste haben noch zugewartet, jetzt aber doch schnell gebucht“, so Walter Veit, Hotelier aus Obertauern und Präsident der Hoteliervereinigung. Er konnte seine Prognosen um rund zehn Prozent nach oben korrigieren und ist fürs Erste zufrieden.