USA: Katze steckt Besitzer mit Beulenpest an

In den USA werden jedes Jahr durchschnittlich sieben Pest-Fälle gemeldet - die meisten im ländlichen Westen. 2012 infizierte sich ein Mann, als er ein Nagetier aus dem Maul seiner Katze retten wollte. Er überlebte, verlor aber einige Finger und Zehen an die Krankheit. Ein weiterer Fall wurde im Jahr 2015 dokumentiert, als sich ein Teenager in Colorado beim Jagen ansteckte. Auch vergangenes Jahr wurden zwei Fälle in Colorado bekannt, einer davon verlief laut den Behörden tödlich.