Älteste Pesttote starben schon vor 4000 Jahren

Auf das Gräberfeld im Norden Niederösterreichs stieß man bei Bauarbeiten für die A5-Nordumfahrung Drasenhofen. 22 Gräber konnten in der Folge freigelegt und dokumentiert werden. In Kooperation mit Kollegen des Max-Planck-Instituts für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig wollte die auch an der Uni Wien tätige Archäologin Katharina Rebay-Salisbury vom Österreichischen Archäologischen Institut (ÖAI) der Akademie der Wissenschaften (ÖAW) und ihr Team herausfinden, in welchen verwandtschaftlichen Beziehungen die Toten zueinander standen. Die Forscherin arbeitet seit Jahren in einem vom Europäischen Forschungsrat (ERC) geförderten Projekt vor allem zum Thema Mutterschaft und Kindererziehung in prähistorischen Gesellschaften.