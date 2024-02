Liebe und Herzensnähe mit „All Of Us Strangers“

Surreal und tröstlich: Regisseur Andrew Haigh lässt in „All Of Us Strangers“ Nähe über den Tod hinaus greifbar Gestalt annehmen. Ein fesselndes Drama mit Andrew Scott in der Hauptrolle. Er spielt Adam, einen poetischen Drehbuchautor, der den zurückliegenden Unfalltod seiner Eltern noch immer nicht verkraften konnte. Lesen Sie hier unsere Kino-Kritik.