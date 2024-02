Polizei zieht Schrott-Lkw in Graz aus dem Verkehr

Der Beamten der Verkehrsinspektion 2 der Grazer Polizei sind ja einiges gewohnt, was sie da am Vormittag des Faschingsdienstags zu sehen bekamen, hat aber auch sie überrascht: Gegen 10 Uhr fiel ihnen ein augenscheinlich desolater Klein-Lkw auf. Also hielten sie den Lenker, einen in Graz lebenden Slowenen, auf und führten eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durch.