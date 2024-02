Alaba und Schwarz arbeiten gemeinsam am Comeback

Alaba arbeitet nach seinem Kreuzbandriss am 17. Dezember eifrig an seinem Comeback. Seine Motivation ist klar: Die Europameisterschaft in Deutschland will der ÖFB-Kapitän auf keinen Fall verpassen. Doch der Weg zurück - die Rehabilitation - ist durchaus beschwerlich und auch mit Schmerzen verbunden. Wer sich da nicht alleine durchkämpfen muss, darf sich glücklich schätzen. So wohl auch Alaba.