Lenker verlor Bewusstsein: Bus rammte Schutzinsel

Der Berufschauffeur aus dem Bezirk St. Veit an der Glan war mit seinem Linienbus zu Mittag gerade auf der Pischeldorfer Straße unterwegs, als er plötzlich über gesundheitliche Probleme klagte - und Sekunden später das Bewusstsein verlor. Zum Glück befand sich an dem Tag eine angehende Kollegin zur Einschulungsfahrt mit an Bord.