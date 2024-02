„Das war kein Sprint, das war ein Marathon“

Luftballons hängen beim Eingang, der Wegweiser zur Pressekonferenz zeigt in Richtung Ordination Nummer fünf. Insgesamt findet man im ersten Primärversorgungszentrum für Kinder und Jugendliche in der Stifterstraße 3 in Linz sechs Ordinationsräume, einen Infektordinationsraum, der durch eine Schleuse begehbar ist und neun Therapiezimmer. „Es ist ein großes Haus der Gesundheit, denn Kinder brauchen eine besondere Betreuung, das sind keine kleinen Erwachsenen“, zeigt sich LH-Stv. Christine Haberlander stolz. „Hartnäckigkeit zahlt sich eben doch aus. Denn wir hatten in Linz wirklich ein Problem wegen fehlender Kinderarztstellen“, so Albert Maringer, der Vorsitzende der Österreichischen Gesundheitskasse in Oberösterreich.