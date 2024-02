Cruise datet russische Society-Lady Elina Khayrova

Keine gemeinsamen Fotos

Laut einer weiteren Quelle will das neue Paar seine Romanze unter dem Radar der Öffentlichkeit führen: „Sie versuchen alles, damit sie nicht zusammen fotografiert werden. Sie wollen ihre Privatsphäre wahren.“ Laut des Khayrova-Freundes hat das Paar viel Zeit zusammen verbracht: „Tom hat nach der Gala in Elsinas Apartment übernachtet. Sie machen gerne gemeinsame Dinge zusammen und sind trotz ihres Reichtums wie ein ganz gewöhnliches Paar.“ So sollen die beiden heimlich in einigen der exklusivsten Restaurants von London Dinner gehabt haben und seien danach dick vermummt unerkannt durch den Hyde Park spaziert.