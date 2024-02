Sweeney sorgt in Spinnen-Nacktkleid für Aufsehen

Einfach atemberaubend! „Euphoria“-Star Sydney Sweeney zog bei der „Madame Web“-Premiere in Los Angeles alle Blicke auf sich. In einem hautengen Nacktkleid im Spinnen-Style sorgte die hübsche Blondine für Schnappatmung. Auch Schauspiel-Kollegin Dakota Johnson sorgte in einem transparenten Netz-Kleid für Aufsehen.